Bosbranden bedreigen Californië 10 november 2018

In de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor bosbranden. Ook Kim Kardashian West moest haar huis halsoverkop verlaten. Op Instagram plaatste ze zelfs een filmpje over de brand, vanuit een vliegtuig weliswaar. De kuststad Malibu is deels geëvacueerd. De autoriteiten vragen de bewoners om de wegen langs de kust te gebruiken voor de evacuatie en zeker niet de 'canyon roads'. Het vuur ontstond in de buurt van het stadje Chico, in het noorden van de Amerikaanse staat. Op enkele uren tijd breidden de vlammen zich uit over een gebied van meer dan 70 vierkante kilometer. Honderden gebouwen zijn al vernield. De autoriteiten melden dat vijf mensen dood zijn aangetroffen in uitgebrande auto's. (LVB)

