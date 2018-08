Bosbrand teistert zuiden van Duitsland 11 augustus 2018

De bosbranden in Europa komen dichterbij. In het district Rosenheim, in de Duitse deelstaat Beieren, is de noodtoestand afgekondigd, nadat donderdag een bosbrand was ontstaan bij Kiefersfelden. Het vuur stak dondernamiddag op op een steile flank van de Schwarzenberg in het oosten van het Mangfallgebergte. De brand beslaat een gebied van ongeveer 60.000 vierkante meter. Ongeveer 200 brandweermannen en 30 bergwachters probeerden met de hulp van 9 helikopters de vlammen onder controle te krijgen. (YDS)

