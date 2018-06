Bosbrand jaagt 2.000 Californiërs uit hun huizen 04 juni 2018

In de Amerikaanse staat Californië zijn 2.000 mensen geëvacueerd door een bosbrand. Die ontstond in een natuurgebied nabij Laguna Beach en verspreidde zich al vlug over een oppervlakte van 80 hectare. Doordat de wind geregeld draaide, had de brandweer grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Er werden 200 manschappen, acht blusvliegtuigen en twee helikopters ingezet. Enkele uren later was de vuurzee bedwongen en konden de meeste inwoners naar huis. (GVV)

