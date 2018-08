Borussia Dortmund Kans om Brugse trauma's uit te wissen 31 augustus 2018

Borussia Dortmund mag dan niet de uitstraling en het palmares van Bayern München hebben, de verplaatsing naar deze Duitse 'Traditionsverein' is wel iets om nu al naar uit te kijken. Naast het grootste gemiddelde aantal toeschouwers wereldwijd (in 2016 en 2017) is Dortmund berucht door zijn 'Gelbe Wand', de zuidcurve van de spionkop. 'Echte Liebe', ofwel 'Ware liefde' luidt het motto van de club, die na de succesvolle huurpassage van Batshuayi vorig seizoen ook nu weer een Belg in de rangen heeft: Axel Witsel . Duits international Marco Reus is de bekendst klinkende naam, maar youngster Christian Pulisic heeft zich in 'no time' in de harten van Borussia genesteld. Met 'Paco' Alcacer - pas gehuurd van Barcelona - zocht en vond Dortmund een nieuwe goalgetter. Club Brugge is op papier de underdog, maar de onderlinge duels uit het verleden spreken anders: de Brugse fans mogen de heroïsche verhalen rond de 5-0-zege in de Europese campagne van 1987-1988 weer van onder het stof halen. Of die over de kwalificatie voor de Champions League in 2003 na een penaltyreeks. (BF)

