Borstvoedings- pauzes op werk geen succes 29 juli 2019

Amper 2% van de werkneemsters die in 2017 moeder werden, maakte gebruik van het recht op borstvoedingspauzes op het werk. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv waarover 'De Zondag' schrijft. Tot 9 maanden na de geboorte hebben moeders recht op één tot twee pauzes per dag om de borst te geven of om af te kolven. Maar ondanks de geboortes van 119.102 baby's dat jaar maakten slechts 1.932 werkende mama's gebruik van de pauzes. Administratieve rompslomp, onwetendheid of de druk om snel weer aan de slag te gaan liggen vaak aan de basis. Zo moet de baas twee maanden op voorhand verwittigd worden. Komende donderdag start de Internationale Week van de Borstvoeding. (CMA)