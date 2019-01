Borstkanker bij mannen 15 januari 2019

Het verhaal van Guido Wijnen over zijn wedervaren als mannelijke borstkankerpatiënt was voor vele lotgenoten herkenbaar (krant van gisteren). Spijtig dat de auteurs van het knappe artikel niet hebben vermeld dat er een zelfhulpgroep voor mannen met borstkanker bestaat. De vzw BorstkankerMAN helpt graag alle Vlaamse lotgenoten met raad en daad. Meer info is te vinden op de website www.borstkankerman.be.

Henk Van daele

