Bornauw langer bij Anderlecht 31 augustus 2018

Sebastiaan Bornauw is één van de revelaties bij Anderlecht in dit seizoensbegin. Luc Devroe en Hein Vanhaezebrouck beschouwen de centrale verdediger van 19 reeds als een vaste waarde en dat vertaalde zich gisteren ook in de ondertekening van een nieuwe verbintenis. In het bijzijn van zijn begeleider Daniel Van Buyten (foto) tekende Bornauw een contract tot 2021 in het Astridpark. (MJR)

