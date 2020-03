Exclusief voor abonnees Bornauw helpt Köln aan gouden zege 02 maart 2020

00u00 0

Belangrijke zege (3-0) in de strijd om het behoud voor FC Köln, met dank aan Sebastiaan Bornauw. De verdediger kopte na negen minuten knap raak. Al zijn vijfde goal in de Bundesliga. Bij Schalke speelde Benito Raman de hele match. Thorgan Hazard pakte uit met een assist in Dortmund-Freiburg (1-0), de Engelsman Sancho werkte af. Hazard werd tien minuten voor tijd gewisseld, Axel Witsel speelde 90 minuten. Dortmund volgt op vier punten van leider Bayern en speelt komend weekend tegen het nummer twee, RB Leipzig. Koen Casteels speelde met Wolfsburg 2-2 bij Union Berlijn

