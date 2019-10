Exclusief voor abonnees Bornauw gewipt door vierdeklasser 30 oktober 2019

Aan het Duits bekeravontuur van FC Köln kwam gisteren abrupt een einde tegen vierdeklasser FC Saarbrücken. De ploeg van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete verloor met 3-2 op bezoek bij de ploeg uit de Regionalliga Südwest. Köln kwam in de slotfase terug van een dubbele achterstand, maar slikte in blessuretijd toch nog de goal van de uitschakeling. Bornauw speelde negentig minuten, Verstraete was er door blessure niet bij. (KDZ)