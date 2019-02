Bornauw geopereerd: pas fit voor play-offs 08 februari 2019

"De operatie verliep goed. Nu er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn." Met die geruststellende woorden, een ingepakt rechterbeen en een opgestoken duim liet Sebastiaan Bornauw gisteren via Instagram weten dat hij in Antwerpen een ingreep aan de knie ondergaan had. Verkijk u evenwel niet op positivisme bij de jonge Anderlechtverdediger: verwacht wordt dat hij vier à zes weken out zal zijn, nadat een letsel aan het weefsel van de knieschijf met succes hersteld werd. Klopt die prognose, dan is Bornauw pas weer medisch fit voor de start van de play-offs. De jeugdinternational blesseerde zich op stage in San Pedro del Pinatar na een onschuldig contact. Rust volstond niet, na overleg met de medische staf bleek een operatie de beste optie om de pijn definitief de wereld uit te helpen. Bornauw, die volgens zijn entourage strijdlustig is, mocht gisteren al naar huis. Vanaf volgende week zal de revalidatie beginnen op Neerpede. (PJC)

