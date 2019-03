Exclusief voor abonnees Bornauw en Trebel fit, vraagtekens bij Dimata 27 maart 2019

00u00 0

Lachen is gezond. En dus kiest Anderlecht-trainer Fred Rutten, die technisch directeur Frank Arnesen verwelkomde langs het oefenveld, voor veel spelplezier op training in aanloop naar play-off 1. Gisteren stonden er toernooitjes op het programma, in de marge moest er ook fysiek werk geleverd worden. Adrien Trebel en Sebastiaan Bornauw maakten deel uit van het winnende team, zij raken fit voor de match tegen Racing Genk op zondag. Of Nany Dimata er dan bij zal zijn, wordt met de dag twijfelachtiger. De aanvaller sukkelt al maanden met de knie en overwoog zelfs een operatie. (PJC)