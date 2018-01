Bormans (STVV) neemt ontslag 25 januari 2018

Algemeen manager Philippe Bormans stapt op bij STVV. Hij blijft voor het bestuur wel beschikbaar als extern consultant. Bormans vindt dat hij sinds de overname door het Japanse onlinebedrijf DMM.com niet meer behoorlijk kan functioneren. Een hertekend organigram en de verdere uitholling van zijn functie hebben daar zeker mee te maken. Liever dan in te binden hield Bormans de eer aan zichzelf en gaat hij naar eigen zeggen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij zou andere opties achter de hand hebben in de voetbalwereld. Bormans werd in 2014 op zijn 26ste de jongste algemeen manager in eerste klasse. (FKS)