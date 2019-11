Exclusief voor abonnees Borlées en co bereiken Everest Base Camp 06 november 2019

Opdracht volbracht. Na dertien dagen wandelen en klimmen in de Himalaya bereikten de Belgian Tornados gisteren hun doel: het Everest Base Camp, gelegen op 5.364m hoogte. Het was een lastige dag voor met name trainer Jacques Borlée, meldde fotograaf Vincent Kalut. "Niemand dacht dat hij het basiskamp zou halen, maar hij gaf niet op en is er geraakt." Wat de tocht zo uitputtend maakt, vervolgde hij, is de koude 's nachts. "De nachten zijn ijzig en veel te kort. Gelukkig is het landschap magisch." Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en hun coach beginnen vandaag aan de terugtocht - met nog een stop bij Kalapathar op 5.545m hoogte - die in principe drie dagen in beslag zal nemen. (VH)

