Borkelmans sneuvelt met Jordanië 21 januari 2019

Het sprookje op de Asian Cup voor Jordanië en bondscoach Vital Borkelmans is voorbij. Jordanië sneuvelde gisteren in de achtste finales tegen Vietnam. Baha'a Abdulrahman had Jordanië op voorsprong gezet, Cong Phuong Nguyen zorgde voor de gelijkmaker. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Uiteindelijk trok Vietnam aan het langste eind in de strafschoppenserie. (KDZ)

