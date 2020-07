Exclusief voor abonnees Borkelmans in quarantaine in Jordanië Voetbal kort 13 juli 2020

Vital Borkelmans zit voor veertien dagen in quarantaine in Jordanië. Borkelmans reisde vorige week zondag naar Amman, nadat hij in België een negatieve coronatest onderging. In Jordanië is quarantaine echter verplicht voor iedereen. Borkelmans verblijft in een hotel en na een nieuwe coronatest mag hij volgende week zijn activiteiten als bondscoach hervatten. (RN)