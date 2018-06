Borkelmans: "Hazard en Lukaku willen Engeland niet missen" 26 juni 2018

26 juni 2014. Overwinningen tegen Algerije (2-1) en Rusland (1-0) hebben de Rode Duivels in poleposition naar hun derde groepsduel van het WK in Brazilië geloodst. Tegen Zuid-Korea wisselt Marc Wilmots het team dat van de Russen won op liefst acht plaatsen. Onder meer Alderweireld en Witsel blijven met een gele kaart aan de kant, maar anderzijds vist de bondscoach Jan Vertonghen weer op. Hij zal de enige goal van de wedstrijd maken. De vele wissels hebben geen enkele invloed op het verdere verloop van het toernooi, want de Rode Duivels winnen hun groep en gaan in de achtste finales na verlengingen door ten koste van de Verenigde Staten (2-1). In de kwartfinales strandt het schip tegen Argentinië (0-1).

