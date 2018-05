Borkelmans bondscoach van Jordanië 09 mei 2018

00u00 0

Bijna twee jaar nadat Vital Borkelmans (54) na het EK 2016 assistent af was bij de Rode Duivels, heeft hij opnieuw een job in het voetbal gevonden. Bondscoach van Jordanië, zij het met de huidige hoofdtrainer Jamal Abu-Abed naast hem. "Omdat ik de taal niet machtig ben", aldus Borkelmans. "Maar ik krijg wel de volledige bevoegdheid en mag zelf de technische en medische staf organiseren." Pas begin juli gaat hij definitief aan de slag, maar over één week al zal hij zijn eerste (oefen)match leiden. "In Dubai tegen Cyprus en daarna op 26 mei in en tegen China." De naam van Borkelmans werd de technisch directeur van Jordanië overigens ingefluisterd door Marc Wilmots. "Wat ik hier zal doen, komt eigenlijk op hetzelfde neer als wat ik bij de Rode Duivels deed. Ik ben alleszins blij dat ik weer in het voetbal terecht kan." De voorbije twee jaar hield Borkelmans zich bezig met de pr van een aantal bouwbedrijven. (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN