Deze week bereikte ons het meest ver -

ontrustende nieuws in jaren: in Groot-

Brittannië wordt het parlement door Boris

Johnson voor vijf weken aan de kant geschoven. Beangstigend dat dit zonder slag of

stoot kan. Alles wat je nodig hebt, is een

demagoog met dictatoriale neigingen en

een handtekening van een dementerende

koningin. Ontstellend dat in de grondwet in

Groot-Brittannië geen veiligheidssloten

voorzien zijn om dit onmogelijk te maken.

Zijn die veiligheidssloten er wel in de Bel -

gische grondwet? Zo niet, moeten ze er

dringend komen. Een verontruste burger.

Raf Vandenbergh, Gent

