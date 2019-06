Exclusief voor abonnees Boris Johnson wint ook tweede stemronde 19 juni 2019

Boris Johnson zit nog steeds op koers naar Downing Street 10. Tijdens de tweede ronde van de Conservatieve voorzittersverkiezingen kon hij 126 van de 313 Tories overtuigen. De oud-minister van Buitenlandse Zaken nam het op tegen negen andere partijtoppers, voornamelijk ministers of oud-ministers. Daar blijven er nu nog vier van over. De opvallendste overblijver is Rory Stewart. Hij kon tijdens de eerste ronde maar 19 collega's overtuigen en schiet nu door naar 37, waarmee hij van plaats 7 naar plaats 4 opschuift. Hij is de enige die geen harde brexit wil.

