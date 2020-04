Exclusief voor abonnees Boris Johnson wil lockdown nog niet versoepelen 28 april 2020

Het Verenigd Koninkrijk versoepelt de strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken voorlopig nog niet. Dat heeft premier Boris Johnson bekendgemaakt. Hij was gisteren voor het eerst opnieuw aan de slag nadat hij zelf geveld werd door het virus. De regering zal de lockdown enkel lossen als ze zeker is dat er geen tweede besmettingsgolf komt, zei Johnson tijdens een toespraak vanuit zijn ambtswoning aan Downing Street 10. "Als het virus een overvaller zou zijn, en ik kan u uit persoonlijke ervaring vertellen dat het zo is, dan is dit het moment waarop we hem op de grond beginnen te worstelen", verklaarde hij.

Meer dan 20.000 mensen zijn in Groot-Brittannië overleden aan de gevolgen van het longvirus en minstens 153.000 inwoners raakten besmet.

