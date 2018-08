Boris Johnson voor tuchtcommissie na uitspraken over vrouwen in boerka 10 augustus 2018

Boris Johnson moet zich melden bij de tuchtcommissie van de Britse conservatieve partij. De ex-minister van Buitenlandse Zaken liet zich maandag, in zijn wekelijkse column voor The Telegraph, omstreden uit over vrouwen in boerka. Hij vergeleek hen met 'bankrovers' en 'brievenbussen'. Johnson wordt nu beschuldigd van stemmingmakerij tegen de moslims om in de gunst te komen bij de rechtsconservatieve kiezers.

