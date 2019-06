Exclusief voor abonnees Boris Johnson ruime winnaar eerste stemronde premierschap 14 juni 2019

Bij de Britse Conservatieven hebben de parlementsleden gisteren de eerste keer gestemd over de opvolging van premier Theresa May. Boris Johnson maakte zijn rol van topfavoriet waar door 114 stemmen in de wacht te slepen: een ruime voorsprong op de 43 stemmen waarmee Jeremy Hunt de tweede plaats bezet. Derde was Michael Gove met 37. Drie van de tien kandidaten kregen minder dan 17 stemmen en vallen af. Er zullen net zo veel stemrondes volgen tot er nog twee overblijven, tussen wie de leden dan kunnen kiezen. De grote voorsprong die Johnson behaalde, betekent in principe nog niets. Want in de volgende rondes kunnen zij die nu voor een afvaller hebben gestemd, de verhoudingen nog danig overhoop gooien.

