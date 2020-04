Exclusief voor abonnees Boris Johnson op intensieve 07 april 2020

De Britse premier Boris Johnson (55), die besmet is met het coronavirus, is gisteren overgebracht naar de afdeling intensieve zorg. Hij ging bijna twee weken geleden al in thuisisolatie, maar moest zondag alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis - volgens de officiële verklaring "om testen te ondergaan". Sinds gisteren krijgt hij extra zuurstof, maar hij is nog bij bewustzijn. "In de loop van de namiddag ging zijn toestand achteruit", zegt zijn woordvoerder. Johnson moet naar verluidt veel hoesten en zijn koorts bleef onverminderd hoog. De Britten zagen eind vorige week al een bleke, vermoeid ogende premier. Ministers benadrukten dat hij nog steeds de leiding heeft, maar het crisisberaad gisterochtend vond plaats onder leiding van buitenlandminister Dominic Raab, die fungeert als Johnsons vervanger.

