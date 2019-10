Exclusief voor abonnees Boris Johnson ontkent dat hij jonge vrouw betastte 01 oktober 2019

De Britse premier Boris Johnson heeft ontkend dat hij twintig jaar geleden een jonge journaliste ongepast aanraakte. Charlotte Edwardes deed haar verhaal in een column ter ere van de tweede verjaardag van #MeToo, zondag in de krant 'The Sunday Times'. Volgens haar vond het incident in 1999 plaats bij het tijdschrift 'Spectator', waarvan Johnson toen de hoofdredacteur was. "Onder de tafel voel ik Johnsons hand op mijn dij", zo beschreef ze. "Hij knijpt erin. Zijn hand ligt hoog op mijn been, en hij heeft genoeg van de binnenkant van mijn dijen vast om me plotseling rechtop te doen zitten." Volgens Edwardes zei een andere vrouw die aanwezig was bij de lunch achteraf dat hij hetzelfde bij haar had gedaan. "Deze beschuldiging is vals", reageerde een woordvoerder van Downing Street. En ook Johnson zelf ontkende met een simpele 'no' dat hij haar ooit had aangeraakt. Waarop Edwardes zelf dan weer tweette: "Als de premier zich dit incident niet herinnert, heb ik duidelijk een beter geheugen dan hij."

