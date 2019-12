Exclusief voor abonnees Boris Johnson niet gerust in afloop Britse verkiezingen... 12 december 2019

Volgens de Britse premier Boris Johnson is het absoluut niet zeker dat zijn Conservatieven een meerderheid halen bij de stembusslag van vandaag. "Het kan zeer dicht bij mekaar liggen", vertelde hij aan Sky News. "Ik zeg tegen iedereen dat het risico reëel is dat we weer naar een parlement zonder partij met absolute meerderheid gaan." Die uitspraak is er ongetwijfeld op gericht om Conservatieve kiezers niet te zegezeker te maken, waardoor ze misschien niet zouden gaan stemmen. Maar de peilingen geven Johnson ook wel een beetje gelijk. Zo gunt de poll van Focaldata zijn Conservatieven nu een meerderheid van 337 zetels, terwijl er dat eind vorige maand nog 366 waren. En in bijna 70 districten zou de marge nu zo klein zijn dat de uitslag daar niet meer te voorspellen valt. (GVV)

