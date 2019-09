Exclusief voor abonnees Boris Johnson moet vandaag weer parlement trotseren 25 september 2019

Er wacht Boris Johnson vandaag een furieus onthaal in het Britse Lagerhuis, dat voor het eerst sinds 9 september weer samenkomt. De hoogste rechters hebben zijn schorsing van het parlement gisteren onwettig verklaard. Nooit eerder kreeg een Britse premier zo'n uitbrander. De oppositiepartijen eisten meteen zijn ontslag. In een mum van tijd verscheen een triomfantelijke Lagerhuisvoorzitter John Bercow bij het Paleis van Westminster om in de stromende regen aan te kondigen dat de schorsing voorbij was.

