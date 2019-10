Exclusief voor abonnees Boris Johnson krijgt klap, maar is niet uitgeteld 21 oktober 2019

00u00 0

De brexit is nog maar eens uitgesteld, op vraag van het Britse parlement. Premier Boris Johnson heeft afgelopen weekend weer een flinke tik gekregen, maar uitgeteld is hij niet. De kans blijft reëel dat er voor 31 oktober een akkoord komt over de uittreding uit de Europese Unie. Volgens sommige tellingen komt hij nog maar één stem tekort voor een meerderheid. Vandaag probeert de regering het Lagerhuis opnieuw over de brexit te laten stemmen. Haalt Groot-Brittannië de deadline niet, dan lijkt Europa klaar om nieuw uitstel te verlenen. Een tweede referendum - waar na de Liberal Democrats nu ook Labour om vraagt - behoort eveneens tot de mogelijkheden. Alleen de kansen op een brexit zonder deal lijken zo goed als onbestaand.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen