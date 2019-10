Exclusief voor abonnees Boris Johnson: "Brexit op 31 oktober nog steeds mogelijk" 26 oktober 2019

Een Halloween-brexit op 31 oktober is nog steeds mogelijk volgens de Britse premier Boris Johnson. "Het is aan de EU om te beslissen of ze ons al dan niet uitstel gaan geven", zei hij tijdens een bezoek aan een school in Milton Keynes. De premier betoogde nogmaals dat hij "helemaal tegen" uitstel is en desnoods zonder echtscheidingsakkoord wil vertrekken. "We zouden moeten vertrekken op 31 oktober", hield hij vol.

