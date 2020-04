Exclusief voor abonnees Boris Johnson bedankt verplegers: "Jullie hebben mijn leven gered" 14 april 2020

Het is kantje boord geweest voor de Britse premier Boris Johnson (55), die zondag na een week in het ziekenhuis naar huis mocht. "Laat er geen twijfel over bestaan: de NHS (de Britse gezondheidsdienst, red.) heeft mijn leven gered", zei hij in een videoboodschap tot de natie. Daarin bedankte hij nadrukkelijk twee verplegers van de afdeling intensieve zorg. "Zij stonden 48 uur lang naast mijn bed toen het elke kant op kon gaan met mij: Jenny uit Nieuw-Zeeland en Luis uit Portugal. Ik kan onmogelijk uitdrukken hoeveel ik hen verschuldigd ben." Johnson is intussen samen met zijn zwangere verloofde Carrie Symonds (32) en hun hond Dilyn naar Chequers getrokken, het officiële landgoed van de Britse premiers, waar hij de komende dagen gaat uitrusten.

