Boris heeft het vlaggen

00u00 0 De Krant Boris Johnson (55) heeft er nog een kopzorg bij - naast de vraag hoe hij zijn land van Europa losgescheurd krijgt. De krant 'The Times' heeft immers onthuld hoe hij als Londens burgemeester geld en gunsten toeschoof aan een onderneemster met wie hij meer dan bevriend zou zijn geweest.

Jennifer Arcuri (34) stamt uit Californië, waar ze als prille twintiger aan de bak probeerde te geraken in de showbusiness. Maar veel verder dan een handvol rollen in al lang vergeten B-films en wat modellenwerk kwam ze daar niet. Na een tussenstop als manager van een sushi-restaurant in Morro Bay - een kustplaats die haar grootste faam te danken heeft aan het feit dat de Nemo-sequel 'Finding Dory' zich daar afgespeeld zou hebben - verkaste ze in 2011 dan maar naar Engeland.

Daar ging ze aan een zakenschool studeren, maar werd ze ook al gauw actief in Boris Johnsons herverkiezingscampagne voor het burgemeesterschap. Dat leidde tot wat heet "een professionele én persoonlijke relatie". De huisbaas van het appartement dat ze in de Britse hoofdstad huurde, getuigt dat Johnson daar veelvuldig kwam. Terwijl hij op dat ogenblik al astronomische bedragen kon vragen om bedrijfsevenementen op te luisteren met een toespraak, deed hij dat minstens vier keer kosteloos voor Innotech, de firma die Arcuri inmiddels opgericht had.

In oktober 2013 kreeg dat bedrijf een sponsorcontract ter waarde van 10.000 pond toegekend door 'London and Partners', het stedelijke promotiebedrijf dat rechtstreeks van de burgemeester afhing. Daar kwam de volgende zomer nog een contract van 1.500 pond bovenop - goed voor een totaal van 13.000 euro aan de huidige koers. Arcuri mocht ook drie keer mee op een buitenlandse handelsmissie, terwijl ze eigenlijk niet aan de criteria daarvoor voldeed. Het zou telkens Johnson zijn geweest die daarvoor persoonlijk tussenbeide kwam.

Nog getrouwd

De burgemeester was op dat moment nog met Marina Wheeler getrouwd, van wie hij pas gescheiden is in 2018 en met wie hij vier kinderen heeft. Maar het zou niet al te hard verbazen mocht zijn relatie met Arcuri ook amoureus zijn geweest. Bekend is immers dat hij tijdens zijn huwelijk nog minstens één en mogelijk twee kinderen bij andere vrouwen heeft verwekt. En het heeft er alle schijn van dat zijn huidige relatie met Carrie Symonds (31) ook al vóór zijn scheiding begon.

Arcuri, die intussen zelf getrouwd en moeder is, heeft nooit uit de biecht geklapt. Het dichtste dat ze daarbij kwam, was een Facebookpost waarin ze in 2013 schreef: "Ik breng een speciale nacht door met één van mijn favoriete mannen. Hij laat me zijn naam niet noemen. Maar de weinigen die op de hoogte zijn, weten wel hoe gelukkig ik ben." Of ze nu zijn lief was of gewoon een goede vriendin: door Arcuri voor te trekken, zou Johnson sowieso een inbreuk hebben gepleegd op de gedragscode die er als Londens burgemeester voor hem gold.

Toen journalisten hem tijdens de vlucht naar het New Yorkse VN-hoofdkwartier om een reactie vroegen, weigerde hij tot zes keer toe elke vorm van commentaar. "Ik ben hier om te spreken over wat we gaan doen bij de VN, de toewijding van ons land in de strijd voor het klimaat, het stoppen van verlies aan biodiversiteit en onze rol als brug tussen Europa en de Amerikanen inzake het conflict in de Golf", zo wimpelde hij de kwestie weg. Zelfs toen hem uitdrukkelijk gevraagd werd of hij een seksuele relatie met Arcuri heeft gehad, klonk het: "Vergeef me, maar ik ga alleen maar spreken over wat we bij de VN gaan doen."

Halve prostituee

In zijn voordeel moet worden gezegd dat de affaire duidelijk wordt opgeblazen op een voor hem toch al moeilijk moment. Zo laten de Britse tabloids het uitschijnen alsof hij een halve prostituee tot zakenvrouw heeft gekatapulteerd - en noemt 'The Daily Mail' haar "een paaldanseres" op basis van één enkele foto - terwijl de gerespecteerde site 'Business Insider' Arcuri in 2014 bij de '25 Coolest Women in UK Tech' verkoos, ze in 2016 een TED-talk mocht geven aan de universiteit van Birmingham en ze dit jaar nog een plaats heeft veroverd in de 'Top 25 Women in Cybersecurity'.

Heel wat kranten linken Johnson bovendien aan een bedrag van 126.000 pond dat Arcuri heeft ontvangen aan overheidsgeld - ruim 140.000 euro dus. Maar het grootste deel daarvan is de 100.000 pond die 'Hacker House' - haar pas nog in de prijzen gevallen nieuwe bedrijf - vorig jaar kreeg aan subsidie van het Britse ministerie voor Cultuur, Media en Sport. Een bevoegdheid die nooit aan Johnson toebehoord heeft. En er is ook 15.000 pond in meegeteld die ze in 2014 al uit een subsidiepot van de regering ontving, terwijl Johnson toen nog niet in die regering zat.