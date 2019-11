Exclusief voor abonnees Boris bokst voor de brexit 20 november 2019

De bokshandschoen als politieke boodschap: na het voormalige Vlaams Blok ziet ook Brits premier Boris Johnson er geen graten in. In de aanloop naar het verkiezingsdebat dat hij gisteravond met Labour-leider Jeremy Corbyn op ITV voerde, stapte Johnson in de boksring. Met het opschrift 'Get Brexit Done' op z'n vuisten huppelde Johnson in Manchester wat rond met een trainer en dolde met de camera's. Maar toen hij zich plots bewust werd van hoe zijn boodschap overkwam, haastte hij zich om uit te leggen: "Ik wil hier niet te agressief zijn. Dit is meer boksen als therapie dan als daad van geweld." De Britten trekken op 12 december naar de stembus.

