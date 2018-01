Boris Becker wil bekers verkopen, maar kan ze niet vinden 26 januari 2018

Als 17-jarige hees hij de Wimbledon-trofee triomfantelijk in de lucht, als 49-jarige werd hij persoonlijk failliet verklaard. In een poging aan de schuldeisers van Boris Becker tegemoet te komen, was de curator van plan acht trofeeën uit de glorierijke tenniscarrière van de Duitser te gelde te maken. Probleem: Becker vindt die niet meer terug. Onder de verloren trofeeën vijf van zijn zes grandslams en een gouden olympische medaille. Samen met de vereffenaar doet Becker alvast een oproep: "Geef me mijn trofeeën terug!" Hij ging ervan uit dat die van Wimbledon zich bevonden bij de Duitse tennisbond, in de Tennis Hall of Fame van Wimbledon of in de All England Club in Londen. Niet zo. Als zo'n trofee bij u thuis beland is, geef een seintje. (ODBS)

