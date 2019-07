Exclusief voor abonnees Boris Becker is rijbewijs half jaar kwijt 27 juli 2019

00u00 0

Boris Becker (51) moet zijn Brits rijbewijs zes maanden lang afgeven. Dat heeft een rechtbank in Londen beslist. Volgens de krant 'Daily Mail' reed de drievoudige Wimbledon-winnaar op 24 maart 2018 te snel in een zone 30 in Londen. Zowat drie maanden later, op 1 juli, zou hij op dezelfde plaats opnieuw te hard gereden hebben. De tennislegende moet ook een boete betalen van bijna 1.900 euro. Becker verkeert echter in geldnood: in 2017 werd hij door een Britse rechtbank onvermogend verklaard. Vorige maand werden nog 80 persoonlijke voorwerpen, zoals trofeeën en rackets, geveild om schuldeisers te vergoeden. In totaal werd zo'n 766.000 euro opgehaald.