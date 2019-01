Borges tekent voor 3,5 jaar 04 januari 2019

Racing Genk heeft Neto Borges (22) definitief beet. De Braziliaanse linkerflankverdediger legde gisteren zijn laatste medische testen af en zette vervolgens zijn handtekening onder een overeenkomst van 3,5 jaar met één jaar optie. Borges komt over van het Zweedse Hammarby, waar Genk eerder ook Joseph Aidoo wegplukte. "Neto is aanvallend ingesteld, heeft een groot loopvermogen en is technisch sterk. Hij zal spelen met het nummer 5", klinkt het bij de Limburgers.

