Borges en Yatabaré onzeker 25 augustus 2018

00u00 0

Matheus Borges (kuit) en Sambou Yatabaré (dijbeen) trainden ook gisteren niet. De twee basisspelers beperkten zich deze week veelal tot revalideren en werkten een individueel programma af. Ze zijn dan ook twijfelachtig voor de partij tegen Cercle. Bölöni beslist vanavond in overleg met de medische staf of de twee of één van beiden fit genoeg zijn om te spelen. (SJH)