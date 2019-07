Exclusief voor abonnees Boreling van nu wordt gemiddeld 81,5 jaar 19 juli 2019

De levensverwachting van de Belgen is vorig jaar opnieuw gestegen: wie in 2018 geboren werd, zal gemiddeld 81,5 jaar worden. Voor meisjes is dat wat meer (83,7 jaar), voor jongens wat minder (79,2 jaar). Dat blijkt uit nieuwe cijfers van statistiekbureau Statbel. De kloof tussen mannen en vrouwen bedraagt nu dus 4,5 jaar, terwijl dat tien jaar geleden nog 6,3 jaar was. Pasgeboren Vlamingen hebben met 82,3 jaar een hogere levensverwachting dan baby's in Brussel (81,5) en Wallonië (79,9).

