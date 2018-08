Bordeaux verliest na treffer Iseka Europese tegenstanders | AA GENT 20 augustus 2018

Met het mes op de keel: zo zakt Bordeaux deze week af naar de Ghelamco Arena. De Fransen, die net een bewogen trainersontslag meemaakten, hebben nu ook hun tweede competitiematch verloren: 2-1 op Toulouse, met een scorende Aaron Leya Iseka voor de thuisploeg. De spits kreeg op Twitter felicitaties van zijn oudere broer Michy Batshuayi. Bordeaux, met Samuel Kalu (ex-AA Gent) en Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) in de basis, moet donderdag winnen van AA Gent in de Europa League om een crisis te vermijden. In makelaarskringen klinkt intussen steeds nadrukkelijker de naam van Thierry Henry als nieuwe coach. (PJC)