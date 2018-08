Bordeaux komt als zwalpend schip naar Gent 21 augustus 2018

Bordeaux zakt woensdag in crisis af naar Gent, waar het donderdagavond (20.45 uur) de heenmatch in de play-offs van de Europa League betwist. De Girondins verloren zondag ook hun tweede competitiewedstrijd, uit bij Toulouse (2-1), nadat ze op de eerste speeldag thuis met 0-2 de boot in gingen tegen Strassbourg. Coach Gustavo Poyet is voor één week geschorst, nadat hij donderdag op zijn persconferentie na de match tegen Mariupol zwaar uithaalde naar de directie van de club. Die had zijn spits verkocht en zorgde in zijn ogen niet voor voldoende versterking. De club wrijft hem een zware fout aan.

