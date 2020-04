Exclusief voor abonnees Bora wil koersen tot kerstmis 22 april 2020

00u00 0

BORA-hansgrohe wil gerust koersen tot Kerstmis. "Als je op die manier de drie grote rondes en vijf Monumenten kan organiseren, is onze wielersport gered", vertelt teammanager Ralph Denk bij de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vooral de Tour de France, nu voorzien van 29 augustus tot en met 20 september, is cruciaal. "Dat zijn zeventig procent van onze jaarlijkse reclame-inkomsten", weet Denk.

Tim Declercq (Deceuninck-Quick.Step) en zijn vrouw Tracey verwachten in juli met een dochter hun eerste kindje.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen