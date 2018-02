Boost voor Wout COLUMN | Albert 27 februari 2018

Vrijdagavond, hotel Van der Valk in Nazareth. Voor aanvang van de teambriefing voor de Omloop had ik nog een informele babbel met Michiel Elijzen en Kristof De Kegel, ploegleiders van ons Veranda's Willems-Crelanteam tijdens het openingsweekend. Er was wat lichte twijfel over de rol van Wout van Aert. Het wordt lastig, klonk het. Dat Sean De Bie kopman zou zijn, stond al vast. Logisch, want Sean is uitstekend op dreef. Wout kreeg een vrije rol toebedeeld. We zouden wel zien waar hij uitkwam. "Pas maar op", vertrouwde ik Michiel en Kristof toe. "Wout is er mee bezig. Tijdens de winter heeft hij al meerdere lange trainingen afgewerkt. Hij kan de afstand -180 kilometer valt best mee - dus aan en het koude weer is meer een bondgenoot dan een vijand. Hij kan lang meegaan." En of hij een eind is meegegaan. Al ben ik een 'believer', ook ik was verrast dat het zo vlot ging. Vooral het gemak waarmee hij de Muur opreed, verbaasde mij. En er zat zelfs meer in. Maar hij was ongetwijfeld zo tevreden over zijn prestatie, dat hem dat in volle finale ook heeft afgeremd. Volledig te begrijpen. Je start in onzekerheid en plots rijd je op vijf kilometer van de finish van een klassieker in een kopgroep met onder meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke en Oliver Naesen. Als je dat vaststelt, overvalt je een gevoel van contentement, waardoor je je killersinstinct verliest. Dan denk je bij een demarrage: hé, het is toch niet aan mij om te reageren. En je denkt er al zeker niet aan om zelf aan te vallen. Was dit de Elfstedenronde of de Ronde van Limburg van vorig jaar, dan had Wout in de finale zelf initiatief genomen. Complexloos, onder het motto: we zien wel waar we uitkomen. Nu niet. Net door de situatie. Los daarvan, het blijft een geweldige prestatie die hem zeker een boost zal geven richting de volgende wedstrijden. Maar denk nu niet dat het in elk van zijn andere acht wedstrijden ook zo een vaart zal lopen. Er zal wel eens eentje tussen zitten waarin het tegenvalt. Daarom mag Wout pas dat voorjaar evalueren na Parijs-Roubaix, als het helemaal achter de rug is. Je kan geen balans opmaken na één wedstrijd. Dat wil je niet als het is tegengevallen, dan moet je dat ook niet doen als het een meevaller was.

