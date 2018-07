Boos om vermist tijdritpak, gered door gepensioneerde naaister 30 juli 2018

Dan sta je als wereldkampioen voor de enige tijdrit in de Tour, maar is je speciale pak zoek. Tom Dumoulin kon amper geloven wat hem zaterdagvoormiddag overkwam. "Ik had in het begin van de Tour wat spullen afgegeven aan de bus zodat ik daar niet de hele tijd mee moet rondslepen, maar plots bleek dat ze mijn tijdritpak waren kwijtgespeeld. Ik was heel kwaad. De ploeg heeft meteen de kledingsponsor opgebeld. Het hoofdkantoor van Etxeondo zit in San Sebastián, vlak over de grens, maar er bleek niemand aanwezig: iedereen was op vakantie. Gelukkig konden ze nog een gepensioneerde naaister optrommelen die me een nieuw pak heeft gemaakt."

