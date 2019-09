Exclusief voor abonnees Boonen COLUMN | Petje af 26 september 2019

"Iedereen heeft het wel eens horen zeggen: een tijdrit liegt niet. Wel, dat klopt. Tijdrijden is de zuiverste discipline om de inhoud van een renner te meten. Ik heb het moeilijk om het juiste woord te vinden voor wat Evenepoel presteert... 'Onnatuurlijk' is misschien het beste. Ik ga het nog eens herhalen: Remco is een eerstejaarsbelofte! Want dat is eigenlijk zijn categorie. En dié jongen geeft de WK-top op zijn donder. Op een zwaar parcours voor taaie mannen. De rest gaat zijn borst nat moeten maken als ze de komende jaren nog prijzen willen pakken. Petje af voor Remco."

