Boonen COLUMN | Tranen voor Tiesj 05 maart 2018

"Amai, straf nummer van Benoot. Vanuit de groep der geslagenen in één gezwinde beweging naar voren, waarna hij er Serry'ke en de rest knal afrijdt... Geweldig. In de Omloop tekende hij al voor hét manoeuvre van de dag, toen nog zonder resultaat. Nu rendeerde het wel. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik hem thuis op tv over de finish zag komen. We hadden het er de laatste jaren al vaker samen over gehad. Dat hij geen slechte coureur was, maar nog nooit een koers had gewonnen. Kan je je dat gevoel voorstellen? Op den duur begint dat te wegen, ga je echt smachten naar dat eerste succes. Daarom ben ik ook zo content voor hem. Dit is er meteen eentje om in te kaderen. Bingo in wat misschien de geschiedenis zal ingaan als één van de zwaarste edities ooit van de Strade Bianche. Je merkt ook dat het hele peloton hem die overwinning ongelooflijk gunt. Er spreekt bewondering uit de talrijke reacties op de sociale media. De timing is alvast perfect. Hopelijk is dit voor hem de verlossende zege."

