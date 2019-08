Exclusief voor abonnees Boonen COLUMN | Dit tart alle verbeelding 05 augustus 2019

"Sportoverschrijdend 'du jamais vu', wat Remco Evenepoel zaterdag presteerde in de Clásica San Sebastián. En ik heb intussen toch al wat exploten meegemaakt. Niet vergeten: dat 'manneke' is nog máár eerstejaarsbelofte. In de finale van één van de lastigste klassieke eendagskoersen die er zijn, reed hij het hele Movistar- en Astanateam op een hoopje. Niet in een toevalssituatie, waarin hij 'per ongeluk' voorop gesukkeld was. Neen, hij knalde er bij god zelf van weg. En hield vervolgens gelijke tred met zijn achtervolgers, vocht voor elke seconde. Geweldig. 'Oké, alles onder controle', zag je de tegenstand denken toen hij de kloof op Skujins dichtte. Geen paniek, omdat er dat moment geen enkele reden was om aan te nemen dat ze de wedstrijd aan het verliezen was. Wél dus. Je zou kunnen stellen dat Remco gediend werd door het feit dat de grote namen heel snel geïsoleerd kwamen te zitten. Maar hey, dat was natuurlijk helemaal zijn eigen verdienste."

