Boonen COLUMN | Zware bevalling 05 december 2018

"Kom ik niet in aanmerking voor de 'Zweetdruppel'? Voor de liters die ik heb gelaten bij mijn huiswerk van de Kristallen Fiets? Pfoeh, wat een zware bevalling dit jaar. Veel renners die een mooi seizoen hebben gereden, maar niemand van de talrijke kandidaten die er bovenuit steekt. Probeer daar maar eens een deftige hiërarchie in te scheppen. Moet je de regelmaat van Van Avermaet en Stuyven laten primeren? Ook al ontbreekt hen de uitschieter die een wezenlijk verschil maakt tussen 'super' en 'gewoon goed' en regelmaat in dit soort referenda gepast bekroont? Greg droeg acht dagen de gele trui in de Tour. Knap, zelfs al lag daar geen individuele ritzege maar een collectief succes in de ploegentijdrit van aan de basis. Maar de vraag dringt zich op of Van Avermaet niet op een punt in zijn carrière is beland dat zoiets niet echt meer overdondert. Benoot ving die grote vis dan weer wél, na een heroïsche solo in de Strade Bianche. De Gendt streeft met zijn attractieve rijstijl al jaren succes na en dat loonde opnieuw. Ook 'Teunske' reed sterk. En Wellens werd Belgisch zegekoning, met onder meer ritwinst in de Giro."

