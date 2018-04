BOONEN COLUMN | Valgren kan ook scoren in Luik 16 april 2018

"Ik was op Ricardo Tormo in Valencia net op tijd uit mijn Chevrolet SS om de finale van de Amstel Gold Race te kunnen bekijken. Beklijvend, vond ik toch. Alle toppers verzameld, uiteenlopende types met verschillende karakteristieken: dat is altijd een garantie op koers van hoog niveau en een razendspannende finale. Mee in de hand gewerkt, vind ik, door het hertekende parcours. Vroeger, toen de aankomst nog op de top van de Cauberg lag, had je hooguit drie, vier renners die konden winnen. Nu opent het perspectieven voor een brede waaier coureurs. Op dat vlak heeft de Gold Race een grote stap vooruit gezet."

