BOONEN COLUMN | Te dom voor woorden 03 juli 2018

"Hier heb ik het dus moeilijk mee. De zaak Froome, wat is dat? Er had nooit een zaak Froome mogen zijn. Dit is een zaak van de belachelijke UCI. Ja, zo noem ik het. Het is te dom voor woorden hoe dit allemaal gelopen is. Men had dit hele dossier intern moeten behandelen. Men had eerst deftig moeten onderzoeken of er echt wel 'iets' was en dán had men met nieuws naar buiten moeten komen. Nu is er om niks een hele heisa gecreëerd die het wielrennen veel schade heeft berokkend. Onherstelbare imagoschade. Heel jammer. Pijnlijk ook, toch? Na al die maanden moeten toegeven dat er niet veel aan de hand was... Ik vind het ook raar dat de beslissing net nu genomen wordt, vlak voor de Tourstart. Kon dat niet een paar weken of maanden vroeger? Is dit echt toeval?"

