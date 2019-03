Boonen COLUMN 25 maart 2019

1 "Toppers cijferen zichzelf weg bij Lefevere"

"Knap staaltje teamwork van Deceuninck-Quick.Step. Starten met een duidelijk uitgekiende strategie: het is hun handelsmerk geworden. Stellige garantie op succes biedt het nooit in Milaan-Sanremo. Je kan een plan A nastreven, een plan B achter de hand houden, een plan C voorzien. En als puntje bij paaltje komt, blijkt... plan Z van toepassing. Maar zaterdag klopte alles als een bus. Bewonderenswaardig hoe Lefevere erin slaagt om toppers als Gilbert, Lampaert en Stybar zichzelf hun kansen te laten opofferen voor een ploegmaat. Noem dat niet evident. De spurter Alaphilippe, niet meteen de breedste en sterkste, maakte het uiteindelijk af. Snedig, vinnig, van de kop af. Dankzij zijn conditie en klasse die na 300 kilometer, méér dan de pure snelheid, het verschil maken. Maar vooral dankzij zijn lef en opmerkelijke 'cool' waarmee hij de finale aanpakte. Wat een maturiteit! Toen hij zich op de Poggio liet uitzakken in het kopgroepje, dacht ik 'oei, niet doen Julian, risico!' Voor hetzelfde geld valt er een gaatje of stuiken ze voor hem neer. Maar hij had het perfect onder controle. De concurrentie weze gewaarschuwd: met het uitdijen van zijn palmares zal die zelfzekerheid alleen maar groeien."

