Exclusief voor abonnees BOONEN COLUMN 08 juli 2019

00u00 0

"Jumbo-Visma van een andere wereld"

"Dit was het weekend van Jumbo-Visma. Of liever: dit is het jáár van Jumbo-Visma. In de klassieke lente al kon het als enige ploeg z'n voet zetten naast Deceuninck-Quick.Step en kwam het bij momenten zelfs béter voor de dag. Het team zit in de juiste 'flow', blinkt uit in maturiteit en zet dat om in resultaten. De ploegentijdrit was daar de perfecte afspiegeling van. Foutloos parcours, met de juiste pionnen. Renners die voor dat soort oefening in de wieg zijn gelegd. Kijk naar dat immense verschil. Twintig seconden op Team Ineos! Het equivalent van de kloof tussen de nummers twee en tien in de uitslag. Dan behoor je gewoon tot een andere wereld."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Jumbo-Visma

sport

sportdiscipline

wielersport

Wout

Bardet

Quintana

wegwielrennen