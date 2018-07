Boonen COLUMN | Een baal-Tour voor Lotto 30 juli 2018

00u00 0

Het is een baal-Tour geworden voor Lotto. Als het slecht begint, eindigt het helemaal slecht. Wat is er gebeurd? De cijfers liegen er niet om. Drie man over op het einde van de Tour, dat klinkt heel hard.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN